Сонный туризм: какие города выбрали россияне для отдыха на праздники в ноябре

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 13 0

Курорты оказались не в приоритете.

В каких городах отдыхают россияне на праздниках в ноябре

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Минск и Петербург попали в топ мест для туризма россиян в ноябре

Российские туристы предпочли культурный отдых, гастрономические туры, цифровой детокс на природе и так называемый «сонный туризм» (приоритетом при таком отдыхе становится именно полноценный сон. — Прим. ред.) во время ноябрьских праздников. Об этом написало информагентство ТАСС, со ссылкой на данные аналитиков сервиса онлайн-бронирования жилья.

По информации экспертов, интерес россиян вырос на 50% к Ярославлю, Туле, Пскову, Рязани и Минску по сравнению с прошлым годом. Также повысился — в среднем на 20% — спрос на туризм в такие города, как Суздаль, Архангельск, Сортавала.

Наиболее популярными городами для поездок стали Москва, Санкт-Петербург и Минск. В десятку лидирующих направлений вошли также Сочи, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Краснодар, Кисловодск.

По данным аналитиков, россияне предпочли отдохнуть поблизости от дома, по большей части в соседних городах. Бронируют номера в отелях, в среднем, на три дня.

Отмечается, что распространен формат отдыха «slow life», по которому минимум внимания уделяется гаджетам, а максимум — уединению и природе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда отправиться в путешествие этой осенью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:22
Сонный туризм: какие города выбрали россияне для отдыха на праздники в ноябре
19:00
Россия аннулировала энергетическое соглашение с Финляндией по реке Вуокса
18:42
Около 100 тысяч мужчин бежали с Украины в Польшу, Румынию, Венгрию и Словакию с начала 2025 года
18:19
В Мексике мэра города расстреляли во время празднования Дня мертвых
17:59
В Берлине задержали готовившего теракт сирийца-смертника
17:35
Умер знаменитый фотохудожник Игорь Пальмин

Сейчас читают

«Так получилось»: кинувший собаку об стену мужчина в Петербурге рассказал о своем поступке
«Не доедет сейчас»: пьяный мужчина кинул собаку об стену подъезда в Петербурге
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео