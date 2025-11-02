Сонный туризм: какие города выбрали россияне для отдыха на праздники в ноябре

Минск и Петербург попали в топ мест для туризма россиян в ноябре

Российские туристы предпочли культурный отдых, гастрономические туры, цифровой детокс на природе и так называемый «сонный туризм» (приоритетом при таком отдыхе становится именно полноценный сон. — Прим. ред.) во время ноябрьских праздников. Об этом написало информагентство ТАСС, со ссылкой на данные аналитиков сервиса онлайн-бронирования жилья.

По информации экспертов, интерес россиян вырос на 50% к Ярославлю, Туле, Пскову, Рязани и Минску по сравнению с прошлым годом. Также повысился — в среднем на 20% — спрос на туризм в такие города, как Суздаль, Архангельск, Сортавала.

Наиболее популярными городами для поездок стали Москва, Санкт-Петербург и Минск. В десятку лидирующих направлений вошли также Сочи, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Краснодар, Кисловодск.

По данным аналитиков, россияне предпочли отдохнуть поблизости от дома, по большей части в соседних городах. Бронируют номера в отелях, в среднем, на три дня.

Отмечается, что распространен формат отдыха «slow life», по которому минимум внимания уделяется гаджетам, а максимум — уединению и природе.

