«Не взвешиваюсь уже пять лет»: Подольская о том, как держать себя в форме

Наталья Подольская раскрыла секрет своей идеальной фигуры

Чтобы держать себя в форме, певица Наталья Подольская время от времени садится на диету. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на церемонии вручения Национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон».

Отвечая на вопрос о том, как Наталья Подольская поддерживает фигуру, артистка заявила, что давно не вставала на весы.

«Я не взвешиваюсь уже пять лет после того, как родила второго сына. Я перестала играть в эту игру и качаться на этих качелях. Я сужу по отражению в зеркале и по одежде», — сказала супруга певца Владимира Преснякова.

При этом Подольская добавила, что время от времени садится дней на пять на диету «1100 калорий». В этот период она полностью отказывается от всего вредного, а также усиленно занимается спортом.

«Еще девочкам, девушкам, женщинам очень важно высыпаться. Говорят, девочки полнеют, если не высыпаются», — сказала певица.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков поженились в 2010 году. Они воспитывают двоих сыновей: 10-летнего Артемия и пятилетнего Ивана.

