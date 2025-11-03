Умер известный фолк-музыкант Арчи Фишер

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 53 0

В конце октября артист отметил 86-летие.

Чем известен музыкант Арчи Фишер

Фото: www.globallookpress.com/Joe Steele

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На 87-м году жизни умер фолк-певец, музыкант и радиоведущий Арчи Фишер. О смерти артиста сообщает BBC*, где на протяжении 30 лет Фишер вел авторское шоу.

Он родился в Глазго в 1939 году и его будущая карьера, казалось, была предопределена: в его семье пели все, а две из шести сестер, как и сам Фишер, стали профессиональными исполнителями. В 1962 году начинающий артист выпустил свою первую песню Far Over the Forth.

Карьера Фишера была успешной — он выступал сольно, писал песни для других исполнителей, принимал участие в фестивалях, даже снимался в кино, а также телепередачах.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти актрисы из фильма «Следствие ведут знатоки» Инны Штеренгарц. На протяжении трех десятилетий Штеренгарц занималась подбором актеров для кинокартин, сотрудничая с ведущими режиссерами. Ее крупнейшей работой стал масштабный проект «Гибель империи», где участвовало 500 актеров.

Отмечается, что артистка ушла из жизни в свой день рождения.

* Ресурс заблокирован Роскомнадзором из-за материалов, «содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях».

+6° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:22
Умер известный фолк-музыкант Арчи Фишер
20:59
«Напичкали всякими лекарствами»: сына Плющенко увезли на скорой после шоу в Петербурге
20:41
В Колумбии около 30 домов повреждены после взрыва заминированного автомобиля на одной из улиц города Суарес
20:25
Российский парапланерист Вячеслав Грибанов разбился в Турции
20:08
Грузовик сбил ребенка на самокате в Зеленограде
19:53
Изрезанное тело пятилетней девочки найдено в квартире в Челябинске

Сейчас читают

«Не взвешиваюсь уже пять лет»: Подольская о том, как держать себя в форме
Рынок смерти: как не наткнуться на суррогатный алкоголь и чем он опасен
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Грязнее унитаза: как детские игрушки могут навредить здоровью ребенка

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео