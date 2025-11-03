Умер известный фолк-музыкант Арчи Фишер

На 87-м году жизни умер фолк-певец, музыкант и радиоведущий Арчи Фишер. О смерти артиста сообщает BBC*, где на протяжении 30 лет Фишер вел авторское шоу.

Он родился в Глазго в 1939 году и его будущая карьера, казалось, была предопределена: в его семье пели все, а две из шести сестер, как и сам Фишер, стали профессиональными исполнителями. В 1962 году начинающий артист выпустил свою первую песню Far Over the Forth.

Карьера Фишера была успешной — он выступал сольно, писал песни для других исполнителей, принимал участие в фестивалях, даже снимался в кино, а также телепередачах.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти актрисы из фильма «Следствие ведут знатоки» Инны Штеренгарц. На протяжении трех десятилетий Штеренгарц занималась подбором актеров для кинокартин, сотрудничая с ведущими режиссерами. Ее крупнейшей работой стал масштабный проект «Гибель империи», где участвовало 500 актеров.

Отмечается, что артистка ушла из жизни в свой день рождения.

