Московские школьники отправили более 15 тысяч писем бойцам СВО к Дню народного единства

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Дети столицы захотели поддержать военнослужащих.

Сколько писем московские школьники отправили бойцам СВО

Фото: Сорокин Донат/ТАСС

Собянин: Ко Дню народного единства дети написали 15 тысяч писем военнослужащим

Ко Дню народного единства юные москвичи выразили благодарность бойцам СВО, отправив более 15 тысяч писем. Об этом сообщает канал мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере MAX.

В преддверии Дня народного единства московские школьники приняли участие в акции «Пишу тебе, герой». Множество писем с добрыми словами и пожеланиями были отправлены бойцам специальной военной операции (СВО).

«Школьники приняли участие в акции „Пишу тебе, герой“. Ребята отправили бойцам СВО простые, но очень важные слова благодарности и поддержки», — отметил Собянин.

Ученики 5-11 классов школы № 37 активно участвовали в написании писем на переменах.

Малыши из начальных классов школы № 201, носящей имя героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских, не только написали письма, но и подготовили яркие открытки для детей из новых регионов.

Не остались в стороне и учащиеся школы № 656 имени А. С. Макаренко, которые вместе с родителями и педагогами собрали более 200 килограммов гуманитарной помощи для бойцов.

Ребята из школы № 1474 также проявили активность, отправив на фронт предметы гигиены, термобелье, медикаменты и стройматериалы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что праздничную подсветку ко Дню народного единства включили на Останкинской башне.

