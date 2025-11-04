Праздничную подсветку ко Дню народного единства включили на Останкинской башне

На Останкинской телебашне включили праздничную подсветку в честь Дня народного единства. Кадры публикует 5-tv.ru.

На кадрах видна телебашня, на медиафасаде которой транслируют ролик с изображением памятника Минину и Пожарскому, Храма Василия Блаженного и Московского Кремля на фоне развевающегося триколора. Подсветка окрасила башню в яркий красный цвет.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, мэр столицы Сергей Собянин в преддверии Дня народного единства вручил москвичам государственные награды Российской Федерации и награды города Москвы.

Президент России Владимир Путин в День народного единства в Кремле проведет церемонию вручения государственных премий и наград за вклад в укрепление единства российской нации.

