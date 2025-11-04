Праздничную подсветку ко Дню народного единства включили на Останкинской башне

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 155 0

Подсветка окрасила башню в яркий красный цвет.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
День народного единства

На Останкинской телебашне включили праздничную подсветку в честь Дня народного единства. Кадры публикует 5-tv.ru.

На кадрах видна телебашня, на медиафасаде которой транслируют ролик с изображением памятника Минину и Пожарскому, Храма Василия Блаженного и Московского Кремля на фоне развевающегося триколора. Подсветка окрасила башню в яркий красный цвет.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, мэр столицы Сергей Собянин в преддверии Дня народного единства вручил москвичам государственные награды Российской Федерации и награды города Москвы.

Президент России Владимир Путин в День народного единства в Кремле проведет церемонию вручения государственных премий и наград за вклад в укрепление единства российской нации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
День народного единства
3 нояб
Путин утвердил лауреатов премии за укрепление единства нации
28 окт
Выставка «Великая Победа. Россия — моя история» откроется в Москве 4 ноября
21 окт
Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе перед ноябрьскими праздниками
20 окт
В ноябре россиян ждут 11 выходных и 19 рабочих дней
15 окт
В ноябре 2025 россияне получат пенсии и детские пособия на несколько дней раньше
1 окт
Россиян в октябре ожидает шестидневная рабочая неделя
24 авг
Первая рабочая неделя ноября в России будет сокращена до трех дней
4 нояб
«Помогай в том же духе»: Путин пообщался с детьми воинов, погибших на СВО
4 нояб
Конец Смутного времени: в кинопарке «Москино» показали главный бой Минина и Пожарского
4 нояб
Служащим в зоне СВО отправили посылки к Дню народного единства
+8° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:27
Россияне стали покупать почти вдвое больше «умной» техники
5:05
На Солнце произошла мощнейшая вспышка с 28 сентября
4:46
ВСУ создали методичку по ликвидации сдающихся в плен своих боевиков
4:24
В США допустили закрытие воздушного пространства из-за шатдауна
4:05
Праздничную подсветку ко Дню народного единства включили на Останкинской башне
3:44
Перу разорвало дипотношения с Мексикой из-за убежища экс-премьеру

Сейчас читают

У сэра Энтони Хопкинса нашли признаки психического расстройства
Школам нужны VR-технологии: Шойгу ознакомился с работой площадок фестиваля «Народы России и СНГ»
«Не отходил ни на шаг»: кого первым увидела Барановская после операции
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео