Пенсионеры смогут приобрести рыбу и морепродукты со скидкой 10% на рынках «Москва — на волне».

Нововведение действует с 5 ноября на рынках в Митине и Косино-Ухтомском каждый будний день с 10:00 до 13:00. На кассе будет необходимо предъявить пенсионное удостоверение.

Рыба и морепродукты — важные составляющие рациона человека. Они богаты легкоусвояемым белком, жирными кислотами омега-3, витаминами и минералами, которые способствуют поддержанию здоровья сердца, мозга, костей и иммунной системы.

Специалисты рекомендуют включать блюда из рыбы в рацион два-три раза в неделю, чтобы избежать дефицита необходимых веществ.

На рынках «Москва — на волне» представлен широкий ассортимент продукции — от классической мойвы и горбуши до редких деликатесов. Здесь можно найти соленую сельдь пряного посола, консервы из сардины или сайры — более 600 наименований рыбы и морепродуктов со всей России.

