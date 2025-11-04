Скидки для пенсионеров начали действовать на рыбных рынках «Москва — на волне»

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 29 0

Обладатели пенсионного удостоверения смогут купить продукты дешевле на 10%.

Какие есть скидки для пенсионеров на рыбных рынках

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Пенсионеры смогут приобрести рыбу и морепродукты со скидкой 10% на рынках «Москва — на волне».

Нововведение действует с 5 ноября на рынках в Митине и Косино-Ухтомском каждый будний день с 10:00 до 13:00. На кассе будет необходимо предъявить пенсионное удостоверение.

Рыба и морепродукты — важные составляющие рациона человека. Они богаты легкоусвояемым белком, жирными кислотами омега-3, витаминами и минералами, которые способствуют поддержанию здоровья сердца, мозга, костей и иммунной системы.

Специалисты рекомендуют включать блюда из рыбы в рацион два-три раза в неделю, чтобы избежать дефицита необходимых веществ.

На рынках «Москва — на волне» представлен широкий ассортимент продукции — от классической мойвы и горбуши до редких деликатесов. Здесь можно найти соленую сельдь пряного посола, консервы из сардины или сайры — более 600 наименований рыбы и морепродуктов со всей России.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что омбудсмен предложила сократить летние каникулы до двух месяцев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 ноября, для всех знаков зодиака

Скидки для пенсионеров начали действовать на рыбных рынках «Москва — на волне»
