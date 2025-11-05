Певица Алекса в очередной раз передумала разводиться с мужем

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 42 0

Знаменитость призвала поклонников беречь семью, а не отстаивать свою правоту.

Почему певица Алекса передумала разводиться с мужем

Фото: Instagram*/aleksa___official

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Экс-возлюбленная Тимати 37-летняя певица Алекса (настоящее имя — Александра Чвикова — Прим. Ред.) передумала разводиться со своим мужем, фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. Об этом она рассказала на странице в Instagram*.

По ее словам, в парах часто случаются кризисы, идеальных людей нет. Она сделала выбор в пользу сохранения семьи, отметив, что женщины зачастую бывают крайне эмоциональны.

«Мы с мужем любим друг друга и впредь будем стараться только строить и защищать свою любовь, семью. Мы, женщины, иногда бываем порой эмоциональны. Поэтому не судите строго. Многие проходят подобные ситуации в жизни», — написала Алекса, отвечая на вопрос подписчика.

Певица добавила, что выбирает быть счастливой, а не отстаивать свою правоту. Она призвала поклонников беречь семью, назвав ее «главным капиталом».

«Семья в наше время — это самый главный капитал», — резюмировала знаменитость.

До этого Алекса неоднократно говорила о разводе. Сначала она объявляла о расставании в своих блогах, но затем удаляла посты, объясняя это взломом аккаунта или заявляя, что все хорошо.

Тем не менее, в конце октября 2025 года она вновь публично объявила о разрыве, сославшись на то, что брак завершен и они с мужем идут разными путями.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом после 13 лет брака.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+8° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:53
Грузовой самолет MD-11 разбился у аэропорта Луисвилля в Кентукки
1:33
Из Афганистана в Россию привезли 50 тонн кандагарских яблок, сообщили СМИ
1:13
Минфин США разрешил операции с якобы связанными с Лукашенко самолетами
0:54
Певица Алекса в очередной раз передумала разводиться с мужем
0:35
Почему серебро оставляет следы на коже и как этого избежать
0:16
Водоросли будете? Школьникам Тюмени предлагают более полезную альтернативу чипсам

Сейчас читают

«Его любила вся страна»: поэт-песенник Шаганов о смерти Юрия Николаева
«Наш любимый»: певица Зара о смерти Юрия Николаева
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Звезда на все времена: Чем запомнился Юрий Николаев

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео