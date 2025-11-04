Путин: началась разработка следующего поколения крылатых ракет

Началась разработка нового поколения крылатых ракет с ядерным двигателем со скоростью, провышающей скорость звука в три раза. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии награждения разработчиков крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон».

Российский лидер подчеркнул: наша страна, как и все прочие ядерные державы мира, лишь развивает свой ядерный потенциал. Важно, что Россия никому не угрожает.

Что касается, новых разработок, то конкретная работа уже ведется, в том числе на испытательных полигонах.

Ранее Путин подчеркнул ряд принципиальных особенностей «Посейдона» и «Буревестника». При их разработке используются только отечественные материалы, которые, кроме того, можно применить и в гражданских отраслях, в том числе в космической сфере.

В то же время малый вес и габариты реакторов «Буревестника» и «Посейдона» допускают их использование при добыче полезных ископаемых в тяжелых условиях, например, в Арктике.

