Путин: началась разработка следующего поколения крылатых ракет

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 32 0

При этом президент подчеркнул: Россия никому не угрожает.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Началась разработка нового поколения крылатых ракет с ядерным двигателем со скоростью, провышающей скорость звука в три раза. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии награждения разработчиков крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон».

Российский лидер подчеркнул: наша страна, как и все прочие ядерные державы мира, лишь развивает свой ядерный потенциал. Важно, что Россия никому не угрожает.

Что касается, новых разработок, то конкретная работа уже ведется, в том числе на испытательных полигонах.

Ранее Путин подчеркнул ряд принципиальных особенностей «Посейдона» и «Буревестника». При их разработке используются только отечественные материалы, которые, кроме того, можно применить и в гражданских отраслях, в том числе в космической сфере.

В то же время малый вес и габариты реакторов «Буревестника» и «Посейдона» допускают их использование при добыче полезных ископаемых в тяжелых условиях, например, в Арктике.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:28
«Был самым светлым человеком»: саксофонист Игорь Бутман о Юрии Николаеве
22:11
Путин: началась разработка следующего поколения крылатых ракет
21:54
«Был хорошим коллегой»: Татьяна Веденеева о смерти Юрия Николаева
21:45
Путин: создание «Буревестника» и «Посейдона» имеет историческое значение для XXI века
21:35
Норвегия выделит более семи миллиардов на поддержку Украины в 2026 году
21:19
Эффект «черепашьей кожи»: какая болезнь приводит к сухости в локтях

Сейчас читают

Умер народный артист России Юрий Николаев
«Он верил, что сможет»: как Роман Попов провел последние недели жизни
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Звезда на все времена: Чем запомнился Юрий Николаев

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео