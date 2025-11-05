Sohu: Путин в очередной раз продемонстрировал мастерство в искусстве стратегии

Мария Гоманюк
Такой подход российского лидера назвали «сочетанием жесткой и мягкой тактик».

Как Запад отреагировал на ответ Путина на санкции США

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Мировое сообщество, в том числе и Запад, поразил ответ президента России Владимира Путина на санкции со стороны США. Об этом стало известно из сообщения китайского издания Sohu.

После введенных президентом США Дональдом Трампом санкций против России в конце октября ответ РФ не заставил себя долго ждать. Путин дал понять, что стратегическое преимущество на российской стороне, показав новое оружие — крылатые ракеты «Буревестник» и подводный беспилотник «Посейдон».

В издании отметили, что своими действиями российский лидер в очередной раз продемонстрировал мастерство в искусстве стратегии.

«Он предложил противнику, с одной стороны, гуманитарное решение кризиса попавших в окружение войск. С другой — продемонстрировал два новых вида стратегических вооружений, которые потенциально могут изменить расклад сил в мире», — заявили в публикации.

Такой подход в источнике назвали «сочетанием жесткой и мягкой тактик» для демонстрации военной мощи России.

По словам китайских журналистов, после заявлений Путина об успешных испытаниях военной техники в глазах у глав стран Запада потемнело из-за того, что их главный кошмар может стать реальным.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп признал ограниченность экономического давления США на Россию.

