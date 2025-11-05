Метеозависимым приготовиться: сильные геомагнитные бури накроют Землю
Спровоцировали их две максимально мощные вспышки на Солнце.
Фото, видео: 5-tv.ru
Погодные качели могут серьезно сказаться на здоровье россиян. Плюс ко всему, на Солнце после почти пятимесячного перерыва зафиксированы две вспышки максимального класса мощности. Ожидается, что из-за этого Землю накроют сильные геомагнитные бури. Так что по традиции, метеозависимым людям лучше на этой короткой рабочей неделе поберечь себя и тщательнее следить за своим состоянием.
Ранее 5-tv.ru писал, что лекарства для больных рассеянных склерозом пропали из аптек по всей России.
Десятки тысяч россиян сейчас в поисках препарата для лечения рассеянного склероза. Жизненно важные ампулы пропали из аптек сразу в нескольких регионах. В их числе — крупнейшие города страны: Петербург, Москва, Новосибирск и Екатеринбург. Причем, достать лекарство нельзя даже за деньги.
Без постоянного лечения, пациенту грозят вегетативные и чувствительные нарушения, ухудшение зрения, эпилептические припадки.
