Виновный в падении автобуса в Мойку получил пять лет заключения и штраф

Трагедия произошла в мае прошлого года в Петербурге, погибли семь человек.

Фото, видео: МЧС России / ТАСС; 5-tv.ru

Суд в Петербурге сегодня поставил точку в расследовании трагедии, которая в мае прошлого года унесла жизни семерых человек. Речь про упавший в Мойку пассажирский автобус.

Начальника автопарка, который отвечал за выход на смену уставшего водителя, приговорили к пяти годам заключения. Суд установил, что его подчиненный уже отработал более 12 часов на предыдущей смене, но его все равно допустили к управлению, зная о недостатке отдыха.

Осужденный свою вину так и не признал. Также с него взыскали 500 тысяч рублей в пользу единственного выжившего в этой аварии пассажира.

Авария произошла 10 мая 2024 года. Пассажирский автобус протаранил легковые автомобили, пробил ограждения моста и рухнул в реку Мойка. Погибли семь пассажиров, среди них был профессор петербургского «Военмеха» Алексей Храмов.

Тогда на на помощь людям пришли очевидцы, оказавшиеся рядом на катере. Глава СК Александр Бастрыкин поручил представить их к награде.

