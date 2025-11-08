«Пыталась прокормить семью»: уборщицу застрелили из-за ошибки с адресом

Дарья Орлова
Стрелявший может избежать уголовного наказания

Убийство многодетной матери

Фото: 5-tv.ru

Peoplе: в США мать четверых детей застрелили из-за ошибки с адресом

В США 32-летняя уборщица погибла после того, как по ошибке попыталась попасть не в тот дом. Об этом сообщает издание People. Женщина, воспитывавшая четверых детей, стала жертвой недоразумения — она должна была прибраться и получить деньги за свою работу, но была убита.

«Это так несправедливо. Она просто пыталась заработать, чтобы прокормить свою семью. Она случайно пошла не в тот дом. Он (владелец дома. — Прим. ред.) не должен был забирать у нее жизнь», — рассказал изданию брат погибшей.

Экспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате огнестрельного ранения, классифицированного как убийство. Однако, по данным следствия, стрелявший может избежать уголовного наказания. Расследование продолжается, обвинения пока не предъявлены.

