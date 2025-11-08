Врач назвала последствия передозировки витамина D

Педиатр Алексенцева: передозировка витамина D грозит потерей костной массы

Прием витамина D стал привычной нормой для многих людей. Однако, как пояснила врач общей практики и педиатр Елена Алексенцева «Известиям», его избыток в организме — более 150 нг/мл — может привести к накоплению кальция в крови, что грозит его отложением в сердечной мышце, а также на стенках кишечника и желудка.

По словам специалиста, избыток витамина D может оказывать токсическое воздействие на клеточные мембраны и нарушать обмен веществ. При чрезмерном потреблении эта добавка грозит гиперкальциемией — избыточному уровню кальция в крови, что может привести к другим проблемам со здоровьем.

«На фоне гиперкальциемии возникают расстройства пищеварения, головокружения, повышенная слабость и спутанность сознания. Еще одним последствием гипервитаминоза витамина D является нарушение активности витамина К2, что способствует потере костной массы. Также высокие уровни витамина D могут вызвать повреждения почек», — добавила врач.

Тем не менее достичь опасного уровня витамина D, находясь на солнце или соблюдая сбалансированную диету, невозможно. Это возможно только при чрезмерном употреблении добавок или препаратов с витамином D. Чаще всего это происходит у детей, которые принимают препараты и добавки для профилактики рахита, особенно в сочетании с рыбьим жиром, подчеркнула Алексенцева.

В нормальных дозах витамин D полезен для организма. Он повышает чувствительность рецепторов к инсулину, укрепляет костную ткань, способствует синтезу половых гормонов (тестостерона, эстрогенов, прогестерона), улучшает репродуктивную функцию, влияет на иммунитет, помогает предотвращать развитие опухолей, депрессии и болезни Паркинсона.

Контроль уровня витамина D и прием препаратов для поддержания его нормального уровня рекомендован, в первую очередь, пациентам с рахитом, дефицитом массы тела, длительным постельным режимом, ограниченным пребыванием на солнце, а также людям старше 65 лет, страдающим остеопорозом, остеомаляцией, синдромом мальабсорбции, заболеваниями печени, почек, паращитовидной железы, аллергическими и аутоиммунными расстройствами, ожирением, лимфомами и грануляматозными заболеваниями, подчеркнула врач.

