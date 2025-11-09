ВС РФ взяли под контроль более двух квадратных километров при освобождении Рыбного
Российские военные успешно закрепились на позициях, несмотря на обстрелы и непрекращающиеся атаки со стороны ВСУ.
Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
ВС РФ взяли под контроль более 2 квадратных километров при освобождении Рыбного
Вооруженные силы России взяли под контроль более двух квадратных километров при освобождении населенного пункта Рыбное в Запорожской области. Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.
Как отметили в ведомстве, военные 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й гвардейской общевойсковой армии перед этим форсировали реку Янчур, а после взяли под контроль район обороны вражеских войск.
Несмотря на обстрелы и непрекращающиеся атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), российские военные преодолели водную преграду, зачистили населенный пункт, закрепившись на новых рубежах. В Минобороны уточнили, что при помощи эффективного применения ударных дронов и артиллерии получилось подавить огневые точки противника, обеспечив продвижение штурмовых групп.
В настоящий момент группировка «Восток» развивает наступление, продолжая освобождать территории Запорожской и Днепропетровской областей.
Ранее, писал 5-tv.ru, ВС РФ освободили населенный пункт Рыбное в Запорожской области. На этом направлении боевики киевского режима потеряли до 255 человек, а также три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 8 нояб
- ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины
- 7 нояб
- ВС РФ освободили населенный пункт Успеновка в Запорожской области
- 5 нояб
- ВС РФ не допустили прорыва ВСУ из кольца окружения в Красноармейске
- 31 окт
- Бойцы «Востока» освободили Новоалександровку в Днепропетровской области
- 30 окт
- ВС РФ освободили Садовое и Красногорское в Харьковской и Запорожской областях
- 29 окт
- ВС РФ освободили населенный пункт Вишневое в Днепропетровской области
- 28 окт
- ВС РФ в Красноармейске полностью зачистили от ВСУ микрорайон Троянда
- 27 окт
- ВС РФ освободили три населенных пункта в Запорожской и Днепропетровской областях
- 26 окт
- ВС РФ нанесли поражение украинскому ж/д составу с военной техникой в Донбассе
- 22 окт
- ВС РФ освободили два населенных пункта в Запорожской и Днепропетровской областях
Читайте также
87%
Нашли ошибку?