ВС РФ взяли под контроль более двух квадратных километров при освобождении Рыбного

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 2 880 0

Российские военные успешно закрепились на позициях, несмотря на обстрелы и непрекращающиеся атаки со стороны ВСУ.

Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Победы ВС РФ сегодня

ВС РФ взяли под контроль более 2 квадратных километров при освобождении Рыбного

Вооруженные силы России взяли под контроль более двух квадратных километров при освобождении населенного пункта Рыбное в Запорожской области. Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.

Как отметили в ведомстве, военные 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й гвардейской общевойсковой армии перед этим форсировали реку Янчур, а после взяли под контроль район обороны вражеских войск.

Несмотря на обстрелы и непрекращающиеся атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), российские военные преодолели водную преграду, зачистили населенный пункт, закрепившись на новых рубежах. В Минобороны уточнили, что при помощи эффективного применения ударных дронов и артиллерии получилось подавить огневые точки противника, обеспечив продвижение штурмовых групп.

В настоящий момент группировка «Восток» развивает наступление, продолжая освобождать территории Запорожской и Днепропетровской областей.

Ранее, писал 5-tv.ru, ВС РФ освободили населенный пункт Рыбное в Запорожской области. На этом направлении боевики киевского режима потеряли до 255 человек, а также три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Победы ВС РФ сегодня
8 нояб
ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины
7 нояб
ВС РФ освободили населенный пункт Успеновка в Запорожской области
5 нояб
ВС РФ не допустили прорыва ВСУ из кольца окружения в Красноармейске
31 окт
Бойцы «Востока» освободили Новоалександровку в Днепропетровской области
30 окт
ВС РФ освободили Садовое и Красногорское в Харьковской и Запорожской областях
29 окт
ВС РФ освободили населенный пункт Вишневое в Днепропетровской области
28 окт
ВС РФ в Красноармейске полностью зачистили от ВСУ микрорайон Троянда
27 окт
ВС РФ освободили три населенных пункта в Запорожской и Днепропетровской областях
26 окт
ВС РФ нанесли поражение украинскому ж/д составу с военной техникой в Донбассе
22 окт
ВС РФ освободили два населенных пункта в Запорожской и Днепропетровской областях
+5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:41
Вплоть до летального исхода: трансфузиолог назвал несовместимые группы крови
23:23
Куриная грудка вместо стейка: кому стоит отказываться от красного мяса
23:05
В Госдуме назвали причины возможной блокировки сим-карты
22:47
Ученые выяснили, откуда взялись таинственные углубления на морском дне у берегов Антарктиды
22:33
Шокирующие кадры: высокая волна убила троих человек во время шторма на Тенерифе
22:24
Не первый случай за год: в Саратовской области мужчина едва не погиб, подавившись салом

Сейчас читают

Греки повернули российский газ на Украину
«Я не сошла с ума»: Sevillе рассказала о своей жизненной закалке
ВС РФ взяли под контроль более двух квадратных километров при освобождении Рыбного
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году