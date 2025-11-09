Российские войска поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины.
ВС РФ освободили населенный пункт Рыбное в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Российские войска поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины, добавили в ведомстве.
Российские средства ПВО сбили за сутки семь снарядов системы HIMARS и 247 украинских беспилотников самолетного типа. ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО порядка 1 330 боевиков.
Российские войска отразили шесть атак ВСУ в Харьковской области, направленных на прорыв окружения формирований противника. Штурмовые группы ВС РФ ведут успешное наступление в микрорайоне Динас города Красноармейска в ДНР.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
