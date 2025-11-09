Врачи пытаются спасти детей, пострадавших в ДТП на Крымском мосту

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 418 0

Mercedes пытался обогнать рейсовый автобус и влетел в бетоную ограду — в салоне легкового автомобиля находились несовершеннолетние.

Что с детьми попавшими в ДТП на Крымском мосту

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Медики ГБУЗ РК «Керченская больница № 1 имени Н. И. Пирогова» пытаются спасти жизни двух тяжело пострадавших в ДТП на Крымском мосту детей — мальчика десяти лет и девочки 12 лет. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минздрава республики Крым.

Минувшей ночью на Крымском мосту произошло ужасное ДТП — легковой Mercedes пытался обогнать автобус «Краснодар-Севастополь» и влетел в бетоную ограду. Позднее стало известно, что в результате аварии пострадали двое детей.

Погибли водитель и пассажир иномарки, сообщает региональная прокуратура. Несовершеннолетних пострадавших доставили в ГБУЗ РК «Керченская больница № 1 имени Н. И. Пирогова» в тяжелом состоянии. О ситуации на месте происшествия сообщил прокурор Керчи Денис Кулебянов.

Ранее 5-tv.ru писал, что два человека погибли, еще двое получили травмы в результате ДТП с Lamborghini на севере Москвы. Водителем автомобиля оказался 35-летний криптобизнесмен Алексей Долгих, он погиб.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:41
Вплоть до летального исхода: трансфузиолог назвал несовместимые группы крови
23:23
Куриная грудка вместо стейка: кому стоит отказываться от красного мяса
23:05
В Госдуме назвали причины возможной блокировки сим-карты
22:47
Ученые выяснили, откуда взялись таинственные углубления на морском дне у берегов Антарктиды
22:33
Шокирующие кадры: высокая волна убила троих человек во время шторма на Тенерифе
22:24
Не первый случай за год: в Саратовской области мужчина едва не погиб, подавившись салом

Сейчас читают

Греки повернули российский газ на Украину
«Я не сошла с ума»: Sevillе рассказала о своей жизненной закалке
ВС РФ взяли под контроль более двух квадратных километров при освобождении Рыбного
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году