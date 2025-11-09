Директор Театра Вахтангова: Симонов был одним из самых одаренных артистов труппы

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 2 093 0

Актер был беззаветно предан своему делу.

Фото, видео: Геодакян Артем/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ведущий актер Театра имени Евгения Вахтангова, народный артист РФ Владимир Симонов отличался большим талантом и одаренностью. Об этом рассказал 5-tv.ru директор учреждения Кирилл Крок.

«Сегодня мы понимаем, что ушел оди из самых одаренных членов нашей труппы», — отметил он.

По словам руководителя театра, Симонов отличался беззаветной преданностью своему делу и посвятил всю жизнь служению сцене, воплотив огромное количество образов. В последний год жизни у артиста были проблемы с сердцем, он провел несколько недель в больнице. В июне текущего года он принял участие в своих последних постановках — «Дядя Ваня» и «Ветер в шумит в тополях».

По словам Крока, он надеется, что дети великого артиста — Василий и Владимир Симоновы — продолжат дело отца, ведь они отличаются таким же высоким талантом, как и их родитель. В ближашие дни в театре пройдет церемония прощания с умершим актером.

Ранее 5-tv.ru писал, что причиной смерти Владимира Симонова стала сердечная недостаточность.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:41
Вплоть до летального исхода: трансфузиолог назвал несовместимые группы крови
23:23
Куриная грудка вместо стейка: кому стоит отказываться от красного мяса
23:05
В Госдуме назвали причины возможной блокировки сим-карты
22:47
Ученые выяснили, откуда взялись таинственные углубления на морском дне у берегов Антарктиды
22:33
Шокирующие кадры: высокая волна убила троих человек во время шторма на Тенерифе
22:24
Не первый случай за год: в Саратовской области мужчина едва не погиб, подавившись салом

Сейчас читают

Греки повернули российский газ на Украину
«Я не сошла с ума»: Sevillе рассказала о своей жизненной закалке
ВС РФ взяли под контроль более двух квадратных километров при освобождении Рыбного
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году