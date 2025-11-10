«Пожалеешь, что со мной связалась»: Анне Седоковой угрожает жена ее соседа

Жена соседа певицы Анны Седоковой угрожает ей позором и тюрьмой

Певица Анна Седокова не чувствует себя в безопасности даже дома. Ей стали приходить угрозы в мессенджерах от жены соседа. Женщина настойчиво требовала держаться подальше от ее избранника, иначе она вступит в бой. Артистка поначалу не реагировала на сообщения от незнакомки, но та продолжала писать и однажды задела за больное — упомянула умершего экс-супруга Седоковой, баскетболиста Яниса Тимму.

Общение исполнительницы с соседом, по ее словам, было совершенно невинным и уж точно не близким. Этот человек как-то помог ей занести в квартиру цветы от ее же ухажера. То есть не сам подарил, а просто помог донести огромную корзину цветов. Но этого оказалось достаточно, чтобы пробудить огонь ярости в сердце его благоверной.

«Можешь хоть месяцами не отвечать и игнорировать мои смс и звонки. Тебе это не поможет. Не рекомендую тебе общаться и спать с чужими мужчинами, особенно, если это мой мужчина. В противном случае пожалеешь, что со мной связалась», — писала ревнивица.

Как отметила Седокова, гневные послания приходили на ее рабочий телефон. Она была удивлена, так как доброжелательный сосед всегда вел себя прилично, иногда писал, получал вежливые ответы. И рядом с ним никогда не было спутницы, всегда один. Об этом и заявила в ответ на очередное сообщение и потребовала извинений.

Фото: Telegram/Анна Седокова | Anna Sedokova/secretanna

Когда певица пожаловалась соседу на атаку, он был в шоке и пообещал во всем разобраться. Видимо, не вышло, потому что переписка не остановилась.

«Слышишь ты, ***** (женщина с пониженной социальной ответственность — Прим. ред.), я тебя, по-моему, предупредила, чтобы ты убрала свои грязные руки от моего мужика, иначе я за себя не отвечаю. Если ты не хочешь опозориться на всю страну. И еще сесть за убийство мужа», — говорилось в новом сообщении.

Седокова решила больше не ждать и не надеяться на мирное завершение конфликта. Больше всего ее разозлило упоминание Яниса Тиммы, чья смерть причинила много боли и сказалась на репутации. Исполнительница все еще рассчитывает на извинения от соседа и его жены, а еще решила обратиться за помощью к правоохранителям.

«Когда упомянули моего бывшего мужа, я очень была зла. Никто и никогда не смеет упоминать его имя плохо. Никто и никогда даже не смеет произносить его имя всуе. Мы пришли к выводу, что я пишу заявление, потому что никто не должен такое писать никому», — заключила Седокова.

