Дефицит железа в организме: как восполнить его с помощью продуктов

Нутрициолог Малеева: для поддержания железа в организме нужно есть говядину

Для того чтобы поддерживать уровень железа в организме, нужно обратить внимание на продукты с высокой концентрацией этого элемента, например, на говядину, шпинат или сухофрукты. Об этом в беседе с aif.ru рассказала нутрициолог Виктория Малеева.

По словам врача, суточная норма железа индивидуальна для каждого человека. Все зависит от пола, возраста и физиологического состояния. Например, для женщин, особенно в репродуктивном возрасте, норма составляет около 18 миллиграммов в день, для мужчин — примерно восемь миллиграммов, а вот беременным женщинам необходимо целых 27 миллиграммов.

Врач делит продукты с высоким содержанием железа на три группы. Животные источники: говядина, печень, индейка. Железо, содержащееся в этих продуктах, усваивается организмом намного эффективнее. К растительным источникам относятся бобовые, шпинат и сухофрукты. Также есть третья группа — обогащенные продукты, к которым можно отнести хлеб с добавлением железа и каши.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, кому стоит отказываться от красного мяса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.