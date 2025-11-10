«Снюхивает все, что можно»: эскортница рассказала о пристрастиях звезд

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 176 0

Знаменитости активно пользуются услугами эскорт-услугами.

Кто из звезд пользуется эскорт-услугами

Фото: 5-tv.ru

Эскортница рассказала о звездах, которые пользуются подобными услугами

Девушка, предоставляющая эскорт-услуги, рассказала о пристрастиях звезд шоу-бизнеса. Этой информацией она поделилась в документальном спецпроекте телеканала РЕН ТВ «Тайная жизнь богатых и знаменитых».

По словам девушки, которая представилась корреспондентам Александрой, знаменитости активно пользуются услугами эскортниц, с которыми в наркотическом состоянии делают все, что захотят.

Она призналась, что ее клиентов знает вся страна, а среди них есть лица, которые мы часто видим на телеэкранах.

«Есть (актер. — Прим. Ред.), которого так боготворят все женщины, а в итоге просто по три дня в (наркотическом. — Прим. Ред.) бреду каком-то… Такое, знаете, полуживотное-получеловек, который просто снюхивает все, что можно, и пытается… сделать с девочками, которые тоже уже полумертвые, и это все, что он может сделать. Это к слову о звездах шоу-бизнеса», — рассказала девушка.

Сашу отчислили из вуза за неуспеваемость, а родители перестали финансово помогать ей. Тогда ей предложили устроиться в ВИП-эскорт, где она стала зарабатывать от 500 тысяч до миллиона рублей в месяц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что телеведущая Виктория Боня подала в суд на невесту Лепса из-за обвинений в проституции.

