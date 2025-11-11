«Дрались, вышибали двери»: Сергей Сафронов о сложностях работы с братьями

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 15 351 0

За 26 лет работы иллюзионисты прошли через множество громких ссор. Иногда приходилось делить даже девушек.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Братья Сафроновы прошли через много сложностей за 26 лет совместной работы

За 26 лет совместной работы братья Сафроновы прошли через многое — были в их отношениях и ссоры, и драки. Однако спустя время они поняли, что их братская любовь сильнее любых разногласий. О том, как они к этому пришли, рассказал иллюзионист Сергей Сафронов в интервью 5-tv.ru.

«Мы через многое прошли, на самом деле: ругались, дрались, предметы бросали, вышибали двери и так далее. Сейчас, вероятно, уже понимаем, что, наверное, оно того не стоит», — признался Сергей.

Более того, были периоды, когда братья — Илья, Сергей и Андрей — не могли поделить между собой одну девушку. В такой ситуации единственный выход — уступить брату. Именно так Сергей Сафронов и женился на своей супруге, хотя изначально в нее были влюблены все трое.

Сергей признался, что в их троице самыми сплоченными являются Илья и Андрей, так как они много времени проводят вместе и лично готовят атрибутику к шоу.

«Именно они придумывают номера, они ездят по мастерским, занимаются чертежами», — уточнил иллюзионист.

Мысли о расставании братьев никогда не посещали, особенно в зрелом возрасте. Они осознали: их успех — заслуга всех троих. Не было бы братьев –не было бы ничего.

Полную версию интервью с иллюзионистом Сергеем Сафроновым смотрите в нашем спецпроекте на Дзен.

Ранее 5-tv.ru писал, что рассказал Сафронов о белой зависти к Запашным

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.36
0.35 94.20
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:18
В Красногорске мальчик поднял деньги на улице и ему оторвало пальцы
0:15
Шведский рыбак искал червей и нашел крупнейшее средневековое сокровище
0:00
Проблем не избежать: что такое резус-конфликт при беременности
23:45
Шансов нет: насколько сильной окажется магнитная буря 12 ноября
23:32
Поставки российского газа через европосредников на Украину бьют рекорды
23:23
Число экоточек выросло в Москве почти до 600 за год

Сейчас читают

Украина вывела европоставки «Турецкого потока» на новый рекорд
«Дрались, вышибали двери»: Сергей Сафронов о сложностях работы с братьями
«Выбираю себя»: Бузова рассказала, как мучает мужчин в отношениях
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году