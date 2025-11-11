«Дрались, вышибали двери»: Сергей Сафронов о сложностях работы с братьями

Братья Сафроновы прошли через много сложностей за 26 лет совместной работы

За 26 лет совместной работы братья Сафроновы прошли через многое — были в их отношениях и ссоры, и драки. Однако спустя время они поняли, что их братская любовь сильнее любых разногласий. О том, как они к этому пришли, рассказал иллюзионист Сергей Сафронов в интервью 5-tv.ru.

«Мы через многое прошли, на самом деле: ругались, дрались, предметы бросали, вышибали двери и так далее. Сейчас, вероятно, уже понимаем, что, наверное, оно того не стоит», — признался Сергей.

Более того, были периоды, когда братья — Илья, Сергей и Андрей — не могли поделить между собой одну девушку. В такой ситуации единственный выход — уступить брату. Именно так Сергей Сафронов и женился на своей супруге, хотя изначально в нее были влюблены все трое.

Сергей признался, что в их троице самыми сплоченными являются Илья и Андрей, так как они много времени проводят вместе и лично готовят атрибутику к шоу.

«Именно они придумывают номера, они ездят по мастерским, занимаются чертежами», — уточнил иллюзионист.

Мысли о расставании братьев никогда не посещали, особенно в зрелом возрасте. Они осознали: их успех — заслуга всех троих. Не было бы братьев –не было бы ничего.

