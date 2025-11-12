«Пока мама жива»: Сергей Сафронов рассказал о вероятности сольной карьеры

Иллюзионист Сафронов указал на роль мамы в коллективной работе с братьями

Сила творческой энергии и продуктивности заключается в единении с родными людьми. Подробнее об этом эксклюзивно в интервью 5-tv.ru рассказал иллюзионист Сергей Сафронов.

«Понимаем сейчас, что весь успех, который мы имеем, только благодаря тому, что нас трое», — поделился он.

Иллюзионист пояснил, что его работа требует как эмоционального вложения, так и физических усилий, без которых невозможно справиться со всеми сложностями эффективно. Поэтому так важно его коллективное взаимодействие с братьями.

«Один фокусник это никогда не сделает. Почему у нас огромное количество „микромагов“? Потому что они с чемоданчиком приходят, отрабатывают и уходят, а оплата шести грузчиков в Москве порядка 30-40 тысяч рублей, три грузчика — меньше, но все равно большие деньги», — отметил Сергей.

По его словам, положительная сторона в том, что он и его братья заняты тем, что они умеют лучшего всего. В их команде распределяются обязанности.

«Каждый из нас не походит друг на друга. Я не умею придумывать иллюзионны, но у меня есть братья, которые умеют это делать. Зато я умею давать интервью, люблю ходить на интервью. Это моя работа. В результате получается тандем, мы делаем общее дело», — подчеркнул собеседник.

При этом Сафронов добавил, как лучшего всего добиться успеха при работе с родственниками на примере истории дрессировщиков братьев Запашных.

«Обратим внимание на историю братьев Запашных. Сила в том, что они вместе. Всякое бывает, могут поругаться. Но только вместе добиваются результатов. И здесь надо сказать, какая у них мама Татьяна Васильевна», — сказал он.

Как объяснил иллюзионист, его мама контролирует общение с братьями и следит за их взаимоотношениями.

«Только наша мама плюс ко всему нет-нет, а сидит и смотрит: „Поругались? Идите сюда“. Видим, что мама смотрит: „Мы не поругались. Мам, тебе показалось“. Поэтому пока мама жива, этого никогда не случится», — заключил он.

