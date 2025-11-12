Армения не намерена отказываться от российского зерна

Армения не намерена отказываться от российского зерна. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Его слова приводит агентство «Sputnik Армения».

Пашинян опроверг информацию, которую ранее опубликовала Служба внешней разведки (СВР) РФ. Премьер-министр Армении заявил, что готов нарушить свой принцип не высказываться о том, чего не читал сам. Он отметил, что отказ от российского зерна был бы «совершенно нецелесообразным».

По данным ведомства, Армения не собирается «отвязаться» от России и из политических соображений отказаться от закупки зерна, ведь это бы подразумевало не просто смену поставщика данного продукта, а выбор в пользу Киева.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Армении усиливают давление на желающих сотрудничать с Россией. Тех, политиков, что придерживаются подобного мнения, задерживают по надуманным обвинениям.

