«Нас трое»: Сафронов объяснил, как они с братьями из микромагов выросли в звезд

Братья Сафроновы смогли добиться успеха благодаря совместной работе

Иллюзионисты братья Сафроновы стали известны потому, что их трое, и вместе они — сила. Об этом рассказал иллюзионист Сергей Сафронов в интервью спецпроекту 5-tv.ru.

«Мы же понимаем сейчас уже, что весь успех, который мы имеем, — это только благодаря тому, что нас трое. <…> Только благодаря тому, что каждый из нас не похож друг на друга», — отметил артист.

Он подчеркнул, что они работают в непростом и достаточно дорогом жанре. Одному в нем сложно, именно поэтому так много микромагов, которые не смогли добиться больших высот. Сафронов вспомнил, что когда-то, когда они только начинали, могли экономить даже на грузчиках, благодаря командной работе. И все необходимое тяжелое и громоздкое оборудование приносить и уносить с локации самостоятельно.

Плюс они умеют распределять обязанности. И если Сергей отвечает за медийную часть, то Андрей и Илья — за наполнение номеров, в том числе и за создание сложных конструкций для шоу.

«Я не умею придумывать иллюзионы. Но у меня есть братья, которые умеют это делать. Зато я умею давать интервью, я люблю ходить на интервью. Это моя работа. Вот сейчас братья в мастерской, они делают свое дело. Я здесь делаю свое дело. В результате получается тандем, мы делаем общее дело», — подчеркнул Сафронов.

Иллюзионист не скрывал, что случается всякое, и ссоры в том числе. Но только дураки, по его мнению, отказываются работать вместе или решают разбежаться при той силе, что дает каждому из них братский союз.

Немало в их успех вложила и мама, которая внимательно следит за тем, какая атмосфера царит в этом родственном коллективе.

