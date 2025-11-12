«Нас трое»: Сафронов объяснил, как они с братьями из микромагов выросли в звезд

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 88 0

История знает много распавшихся успешных коллективов, но добиться величия в одиночку на магическом поприще очень сложно, поэтому братья уже 25 лет держатся вместе.

Фото, видео: © РИА Новости/Антон Денисов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Братья Сафроновы смогли добиться успеха благодаря совместной работе

Иллюзионисты братья Сафроновы стали известны потому, что их трое, и вместе они — сила. Об этом рассказал иллюзионист Сергей Сафронов в интервью спецпроекту 5-tv.ru.

«Мы же понимаем сейчас уже, что весь успех, который мы имеем, — это только благодаря тому, что нас трое. <…> Только благодаря тому, что каждый из нас не похож друг на друга», — отметил артист.

Он подчеркнул, что они работают в непростом и достаточно дорогом жанре. Одному в нем сложно, именно поэтому так много микромагов, которые не смогли добиться больших высот. Сафронов вспомнил, что когда-то, когда они только начинали, могли экономить даже на грузчиках, благодаря командной работе. И все необходимое тяжелое и громоздкое оборудование приносить и уносить с локации самостоятельно.

Плюс они умеют распределять обязанности. И если Сергей отвечает за медийную часть, то Андрей и Илья — за наполнение номеров, в том числе и за создание сложных конструкций для шоу.

«Я не умею придумывать иллюзионы. Но у меня есть братья, которые умеют это делать. Зато я умею давать интервью, я люблю ходить на интервью. Это моя работа. Вот сейчас братья в мастерской, они делают свое дело. Я здесь делаю свое дело. В результате получается тандем, мы делаем общее дело», — подчеркнул Сафронов.

Иллюзионист не скрывал, что случается всякое, и ссоры в том числе. Но только дураки, по его мнению, отказываются работать вместе или решают разбежаться при той силе, что дает каждому из них братский союз.

Немало в их успех вложила и мама, которая внимательно следит за тем, какая атмосфера царит в этом родственном коллективе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, Сафронов испытывает белую зависть к дрессировщикам братьям Запашным.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.36
0.35 94.20
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:50
Мокрый снег в Москве обещают уже в эти выходные
19:46
Впервые в истории созданная ИИ песня возглавила чарт Billboard
19:41
На участие в социальной премии «Мы вместе» подали более 50 тысяч заявок
19:33
Королевский размах: пассажирку в Пулково встретили на карете
19:27
Марк Богатырев ответил на слухи о разводе с Татьяной Арнтгольц
19:24
«Едем на кладбище»: в Самарской области пассажирка угрожала таксисту мачете из-за музыки

Сейчас читают

Британцы не могут оплатить свет и газ: отказ от России привел к миллиардным долгам
Токаев пригласил Путина посетить Казахстан в следующем году
«Человек эстетики»: Юлия Рутберг отметила талант и одаренность Владимира Симонова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году