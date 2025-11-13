Пустая трата денег: почему популярные витаминные комплексы часто не работают

Дарья Корзина
Перед приемом препаратов необходимо предварительно обследоваться и подобрать персонализированную схему.

Помогают ли витаминные комплексы

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Svetlana Khutor

Врач Скальный: витамины часто неэффективны из-за несбалансированного состава

Витаминно-минеральные комплексы, доступные в аптеках и магазинах, не всегда дают ожидаемый эффект из-за несбалансированного состава. Об этом в интервью Life.ru заявил кандидат медицинских наук, врач-элементолог Андрей Скальный.

По словам Скального, в большинстве препаратов одни элементы присутствуют в избытке, а другие почти полностью отсутствуют. Даже комплексные средства, рассчитанные на пол и возраст, не всегда покрывают индивидуальные потребности конкретного человека.

Важное значение, подчеркнул эксперт, имеет совместимость компонентов. Некоторые вещества являются антагонистами: кальций, например, снижает усвоение железа и цинка.

«Разные витамины требуют разных условий для усвоения. Водорастворимые витамины, как правило, рекомендуется принимать натощак или за 30–60 минут до еды. В отличие от них, жирорастворимые витамины лучше принимать во время или после еды. Водорастворимые витамины усваиваются быстрее и не накапливаются, а жирорастворимые способны к накоплению в организме, что при длительном использовании может привести к токсическому эффекту. Это особенно касается витаминов А и Д», — пояснил Скальный.

Он также обратил внимание на возможные аллергические реакции и низкую биодоступность неорганических соединений, часто применяемых в массовых добавках. В качестве примера эксперт привел случай ребенка-спортсмена, у которого прием витаминов привел к избытку одних элементов и дефициту других.

Скальный подчеркнул необходимость предварительного обследования уровня витаминов и микроэлементов перед началом приема любых комплексов. Это позволяет подобрать персонализированную схему, включая баланс макро- и микроэлементов, водо- и жирорастворимых витаминов, а также аминокислот.

«В таком случае эффект от приема нутрицевтиков будет максимальным», — заключил врач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о последствиях передозировки витамина D.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

