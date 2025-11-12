Россия и Казахстан подписали меморандум об открытии совместных школ

Меморандум о намерениях открыть совместные школы подписали Россия и Казахстан. Об этом объявил ведущий на церемонии в ходе визита президента республики Касым-Жомарта Токаева в Москву.

По его словам, министр просвещения РФ Сергей Кравцов и министр просвещения Казахстана Жулдыз Сулейменова подписали соответствующий документ.

До этого президент России Владимир Путин выразил благодарность казахстанскому лидеру Касым-Жомарту Токаеву за поддержку русского языка в республике. Российский глава подчеркнул, что в РФ обучаются более 55 тысяч казахстанцев, тогда как половина из них учится на бюджетной основе.

При этом Путин добавил, что на территории России эффективно работают казахстанские филиалы большинства ведущих российских университетов, в числе которых МГУ и Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).

Президент РФ подчеркнул, что, по Конституции, русский язык официальный, и его использование для различных сфер жизни поддерживает руководство республики. В свою очередь РФ содействует строительству в Казахстане новых русскоязычных школ, а также повышению качества образования на русском языке.

Ранее, писал 5-tv.ru, Токаев отметил устоявшуюся дружбу народов России и Казахстана.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.