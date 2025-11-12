Россия и Казахстан подписали меморандум об открытии совместных школ

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 35 0

Документ утвердили министры просвещения обеих стран.

Как взаимодействуют РФ и Казахстан в открытии школ

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Меморандум о намерениях открыть совместные школы подписали Россия и Казахстан. Об этом объявил ведущий на церемонии в ходе визита президента республики Касым-Жомарта Токаева в Москву.

По его словам, министр просвещения РФ Сергей Кравцов и министр просвещения Казахстана Жулдыз Сулейменова подписали соответствующий документ.

До этого президент России Владимир Путин выразил благодарность казахстанскому лидеру Касым-Жомарту Токаеву за поддержку русского языка в республике. Российский глава подчеркнул, что в РФ обучаются более 55 тысяч казахстанцев, тогда как половина из них учится на бюджетной основе.

При этом Путин добавил, что на территории России эффективно работают казахстанские филиалы большинства ведущих российских университетов, в числе которых МГУ и Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).

Президент РФ подчеркнул, что, по Конституции, русский язык официальный, и его использование для различных сфер жизни поддерживает руководство республики. В свою очередь РФ содействует строительству в Казахстане новых русскоязычных школ, а также повышению качества образования на русском языке.

Ранее, писал 5-tv.ru, Токаев отметил устоявшуюся дружбу народов России и Казахстана.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.29
-0.07 94.19
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:00
Цифровое бессмертие: Маск заявил, что люди смогут «загружать» сознание в роботов
19:50
Мокрый снег в Москве обещают уже в эти выходные
19:46
Впервые в истории созданная ИИ песня возглавила чарт Billboard
19:41
На участие в социальной премии «Мы вместе» подали более 50 тысяч заявок
19:33
Королевский размах: пассажирку в Пулково встретили на карете
19:27
Марк Богатырев ответил на слухи о разводе с Татьяной Арнтгольц

Сейчас читают

Британцы не могут оплатить свет и газ: отказ от России привел к миллиардным долгам
Токаев пригласил Путина посетить Казахстан в следующем году
«Человек эстетики»: Юлия Рутберг отметила талант и одаренность Владимира Симонова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году