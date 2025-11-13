Интенсивные вспышки: геомагнитный прогноз на 13 ноября

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

В этот день метеозависимым стоит побольше отдыхать.

Прогноз магнитных бурь на 13 ноября

Фото: 5-tv.ru

Тема:
Магнитные бури

Геомагнитный шторм ожидается 13 ноября

Спокойная геомагнитная обстановка в четверг, 13 ноября, исключена. Об этом сообщило информационное агентство URA.RU со ссылкой на Лабораторию солнечной активности Института космических исследований (ИКИ) и Институт солнечно-земной физики (ИСЗФ).

По данным специалистов, на Солнце за прошедшие сутки зафиксировано множество вспышек класса С (третьи по силе интенсивности из пяти) и значительные выбросы коронарной массы. В целом уровень активности ближайшей к нам звезды за этот период оценивается на 8,7 балла из десяти.

Все это привело к тому, что вероятность спокойной обстановки в атмосфере Земли 13 ноября экспертами была исключена. А вот возможность возникновение геомагнитного шторма оценивается в 90%. И лишь 10% дается на то, что колебания магнитосферы Земли не превысят «оранжевый» уровень опасности.

Ожидается магнитная буря, которая может достигнуть уровня G4 это второе по силе воздействия значение. При нем могут возникать проблемы с техникой, ухудшение качества спутниковой навигации, а также появиться северные сияния, которые можно будет наблюдать даже в Москве или Санкт-Петербурге.

При такой геомагнитной активности метеозависимым людям необходимо с особой внимательностью следить за своим самочувствием.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Земля утратила связь со спутниками из-за мощной магнитной бури.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

