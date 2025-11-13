Бабушкин попросил Путина расширить льготы для семей погибших военных

Льготы для родственников военнослужащих, которые погибли не на боевом задании, необходимо расширить. Об этом попросил глава комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий, губернатор Архангельской области Игорь Бабушкин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

По его словам, особое внимание важно уделить родным и близким героев специальной военной операции (СВО). Бабушкин пояснил, что в рамках данного стандарта такие меры должны действовать не менее до конца года, который последует после окончания СВО, а в отношении участников СВО, ставших инвалидами, членов семей погибших и пропавших без вести — бессрочно.

При этом стандарт, разработанный комиссией Госсовета, как подчеркнул губернатор, содержит 19 основных мер поддержки в различных сферах, как образование и соцзащита, трудовая занятость, здоровье, культура и многое другое.

Реализация сформированного перечня мер поддержки должна стать доступной на территории всех субъектов РФ вне зависимости от того, из какого субъекта человек участвует в СВО и в какой субъект вернулся.

Бабушкин пояснил, что решение льготного вопроса позволит закончить формирование единой системы поддержки на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Ранее, писал 5-tv.ru, мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что поддержка участников СВО и членов их семей остается приоритетом Москвы.

