Бабушкин попросил Путина расширить льготы для семей погибших военных

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 108 0

Президент России принял с докладом губернатора Астраханской области.

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Льготы для родственников военнослужащих, которые погибли не на боевом задании, необходимо расширить. Об этом попросил глава комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий, губернатор Архангельской области Игорь Бабушкин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

По его словам, особое внимание важно уделить родным и близким героев специальной военной операции (СВО). Бабушкин пояснил, что в рамках данного стандарта такие меры должны действовать не менее до конца года, который последует после окончания СВО, а в отношении участников СВО, ставших инвалидами, членов семей погибших и пропавших без вести — бессрочно.

При этом стандарт, разработанный комиссией Госсовета, как подчеркнул губернатор, содержит 19 основных мер поддержки в различных сферах, как образование и соцзащита, трудовая занятость, здоровье, культура и многое другое.

Реализация сформированного перечня мер поддержки должна стать доступной на территории всех субъектов РФ вне зависимости от того, из какого субъекта человек участвует в СВО и в какой субъект вернулся.

Бабушкин пояснил, что решение льготного вопроса позволит закончить формирование единой системы поддержки на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Ранее, писал 5-tv.ru, мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что поддержка участников СВО и членов их семей остается приоритетом Москвы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.29
-0.07 94.19
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:11
Силы ПВО за два часа уничтожили 14 украинских дронов над территорией России
19:00
В МИД Украины нахамили Орбану после его отказа давать деньги Киеву
18:46
Призрак бывшего напал на нового парня британской журналистки
18:33
Савинова стала чемпионкой многоборья «Кубка «Небесная грация» среди юниоров
18:23
Более тысячи работников Starbucks намерены провести забастовку в США
18:15
«Не все взрослые так поступают»: детям на борту парома показали порно

Сейчас читают

«Абсолютно позитивная»: Кристина Асмус о работе с Наталией Орейро
«Сердечко на секундочку остановилось»: Сафронов о том, как мама утерла нос подругам
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году