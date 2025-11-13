Чепа: Россия готова прекратить огонь на Украине при определенных условиях

Россия готова незамедлительно прекратить огонь на Украине, но при определенных условиях. Об этом в беседе с Lenta.ru сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он ответил на соответствующий призыв «Большой семерки» (G7).

По словам парламентария, нужно быть благодарным всем государствам, которые проявляют мирные инициативы по прекращению начатого Западом конфликта. При этом условия для этого должны быть такими, чтобы конфликт в дальнейшем не возобновился.

«При выполнении таких условий мы готовы немедленно прекратить огонь, прекратить все дальнейшие действия и как можно быстрее залечивать раны от этого конфликта», — подчеркнул Алексей Чепа.

Кроме того, депутат добавил, что параллельно многие страны G7 делают такие заявления, которые только разжигают украинский конфликт. Чепа уточнил, что они не дают команды главе киевского режима Владимиру Зеленскому на выполнение тех или иных действий.

«Мы видим, что даже гуманитарные вопросы Украина не решает, и уж поверьте, что под любым нажимом Запада он будет делать все, потому что от Запада он полностью зависим», — подытожил парламентарий.

