Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Троекуровском кладбище в Москве

Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

Заказчиками преступления являются спецслужбы Украины.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили теракт, готовившийся на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ведомстве уточнили, что для осуществления теракта спецслужбы Украины завербовали нелегального мигранта, а также двух наркозависимых россиян. Кроме того, из Киева их действия контролировал еще один сообщник, которого в РФ разыскивают за совершение убийства и незаконный оборот оружия.

«Я завербован украинскими спецслужбами для совершения теракта в Москве на кладбище. Мои действия контролировались сотрудником и проживающим в городе Киев земляком Шамсовым. По их указанию я купил вазу, украинский куратор сказал вмонтировать в нее камеру наблюдения, которую я под его руководством разместил на кладбище. Для помощи в установке меня состыковали с семейной парой, которая помогала ее устанавливать», — рассказал обвиняемый, который передал вазу россиянам.

Как рассказала одна из обвиняемых, она с мужем приехала в Москву по просьбе Руслана, который пообещал дать им наркотики. Они встретились с мужчиной в метро. Он передал им вазу и они вместе проехали на кладбище. Их действиями руководил Руслан через телефон. Он попросил уже на кладбище поправить камеру, после чего их задержали.

В ФСБ уточнили, что изъяли у задержанных средства связи, в которых обнаружили переписку с сотрудником украинских спецслужб в мессенджерах WhatsApp* и Signal. Кроме того, сотрудники ФСБ изъяли и закамуфлированную под вазу с цветами камеру видеонаблюдения, которая могла управляться дистанционно и отправлять данные за рубеж.

По данным ведомства, украинские спецслужбы готовят похожие операции и в других регионах России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ФСБ задержала москвича за сбор данных о российских военных для Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

