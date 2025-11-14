«Очень важная тема»: Путин обсудил с Совбезом противодействие киберпреступлениям

Путин обсудил с Совбезом противодействие правонарушениям с использованием IT

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности России, где обсудили тему противодействия правонарушений, которые совершаются с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

«У нас сегодня очень важная тема, связанная с противодействием правонарушениям, которые совершаются с использованием информационно-коммуникационных технологий», — сказал он.

На встрече присутствовали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник президента РФ Николай Патрушев, редседатель Российского исторического общества и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, а также глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле обсудили дополнительную помощь ветеранам СВО. Среди инициатив — расширение возможностей для поступления в вузы. Помощник президента, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин, открывая заседание, заметил, что нерешенных вопросов хватает — как системных, так и локальных. И их надо оперативно решать.

У каждого свои проблемы, к каждому нужен свой подход. Так, бойцы с тяжелыми ранениями могут освоить сотни новых невоенных профессий. Стать оператором дрона или сотрудником службы помощи другим ветеранам СВО.

