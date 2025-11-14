Король Таиланда впервые за полвека посетил Китай

Дипломатические отношения между странами были установлены как раз 50 лет назад.

Историческое событие сегодня произошло в Азии.

Король Таиланда Рама X прибыл с государственным визитом в Пекин. Это первый визит тайского монарха в КНР за 50 лет, то есть с момента установления дипотношений между странами. Встречал высокого гостя почетный караул, который сопроводил делегацию к Дому народных собраний.

Уже там председатель Си Цзиньпин вместе с супругой провели особую церемонию приветствия. А уже в ходе рабочей беседы стороны договорились и дальше укреплять стратегическое партнерство между государствами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Таиланд погрузился в годовой траур после смерти королевы-матери Сирикит.

Для своей страны королева Сирикит сделала очень много, она, например, ввела программу для сельских мастериц — размещала заказы на одежду или украшения, а потом продавала от королевского имени, а все доходы передавала в деревни.

