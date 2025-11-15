«Роскосмос» показал кадры снежного циклона над Москвой

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 26 0

Снег выпал в российской столице 15 ноября.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эльмира Закирова; Telegram/Роскосмос/roscosmos_gk; 5-tv.ru

Выпавший в Москве первый снег зафиксировали из космоса. Соответствующие кадры корпорации «Роскосмос» публикует 5-tv.ru.

«Спутники „Роскосмоса“ наблюдают за прохождением циклона», — отметили в Telegram-канале организации.

Снег выпал в российской столице 15 ноября. Гидрометцентр передавал, что в субботу погода окажется облачной с осадками — преимущественно из мокрого снега. Также уточнялось, что местами возможно налипание снежных масс и гололедица. Температура воздуха днем в столице от нуля до +2 градусов, ночью же столбики термометров опустятся до -6 градусов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Норильске более 700 пассажиров застряли в аэропорту из-за непогоды. Люди не смогли выехать, так как на автодорогах Норильск-Кайеркан-Алыкель и Дудинка-Алыкель на время ограничили передвижение всех видов транспорта.

При этом накануне стало известно, что снег накрыл более двух третей России. Осадки прошли в СЗФО, НАО, на востоке Архангельской области, в Республике Коми и в Мурманской области.

Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.13
0.53 95.10
1.40
