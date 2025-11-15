В Норильске более 700 пассажиров застряли в аэропорту из-за непогоды
В городе было объявлено штормовое предупреждение — порывы ветра до 30 м/с.
Фото, видео: МВД России по Сибирскому федеральному округу; 5-tv.ru
Свыше 700 пассажиров не смогли выехать из аэропорта Норильска в силу непогоды. Об этом стало известно из сообщения управления МВД РФ по Сибирскому федеральному округу в соцсети «ВКонтакте». Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.
Накануне штормовое предупреждение было объявлено в Норильске. По прогнозам экспертов, порывы ветра в городе могут доходить до 30 м/с. Из-за этого на автодорогах Норильск-Кайеркан-Алыкель и Дудинка-Алыкель на время ограничено передвижение всех видов автотранспорта.
«Для доставки пассажиров задержанных авиарейсов в город Норильск в аэропорт направляется колонна внедорожной техники», — отметили в ведомстве.
В настоящее время МВД принимает все возможные меры для обеспечения правопорядка в аэропорту, поддержания безопасности пассажиров и организации их перевозки в Норильск. В дальнейшем пассажиров разместят в гостиницах.
Ранее 5-tv.ru писал, что снег покрыл уже больше двух третей территории России. В европейской части страны осадки прошли в СЗФО, НАО, на востоке Архангельской области и в Республике Коми. Также снегопады отмечены в Мурманской области.
