Фидан допустил новые переговоры по Украине в Турции в ближайшее время

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 21 0

В качестве площадки рассматривают Турцию, добавил министр.

Когда и где пройдут переговоры России и Украины?

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В ближайшем будущем может пройти новый раунд мирных переговоров по Украине, и одной из возможных площадок для их проведения рассматривают Турцию. Такое заявление в интервью A Haber сделал министр иностранных дел страны Хакан Фидан.

«Появится ли в ближайшее время стол для мирных переговоров (по Украине. — Прим. Ред.) в Турции? Сейчас мы в это верим. <…> Это может произойти и в другом месте, но я убежден, что пришла пора для мира», — отметил дипломат.

Как ранее писал 5-tv.ru, Украина рассматривает возможность возобновить обмен пленными с Россией при посредничестве третьих стран. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Киев использовал переговоры для затягивания времени и попыток удержать позиции. Она добавила, что украинская сторона предъявлял обвинения Москве, рассчитывая на дальнейшее усиление санкций.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Фидан допустил новые переговоры по Украине в Турции в ближайшее время
