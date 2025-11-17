Мать обезглавленного ребенка из Подмосковья вывели из дома и посадили в машину

Сотрудники правоохранительных органов вывели из дома мать обезглавленного ребенка из подмосковной Балашихи и посадили в машину. Соответствующие кадры появились в распоряжении 5-tv.ru

Голову ребенка обнаружили 16 ноября в рюкзаке в Гольяновском пруду на востоке Москвы. Позже тело ребенка без головы нашли на балконе квартиры, в которой он проживал.

По предварительным данным, следствие рассматривало в качестве возможного убийцы школьника возлюбленного его матери. Саму женщину подозревали в соучастии и сокрытии улик. Как стало известно, женщина работала продавцом и курьером, при этом имела долги на сумму свыше 60 тысяч рублей.

Бабушка убитого ребенка не считает свою дочь Елену причастной к смерти внука. Она рассказала, что в квартире с ними проживала подруга ее дочери, которая могла бы быть убийцей ребенка, поскольку Елена часто оставляла мальчика с ней.

