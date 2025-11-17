Гастроли по зонам? Где выступает новый состав «Вороваек»

Новые солистки «Вороваек» исключили гастроли по зонам и колониям

Новые участницы группы «Воровайки» Ксения Шапиро, Валерия Москальчук и Софья Морозова едва ли повторят путь своих предшественниц, колесивших по колониям с концертами. По крайней мере, признались девушки, пока такого опыта у них не было. Об этом они рассказали в беседе с 5-tv.ru на Всенародной танцплощадке «Ээхх, разгуляй!». Один из журналистов поинтересовался, каким выглядит предновогодний план коллектива — пока все на корпоративах, они на зоне?

«Нет, на зону — нет. Ну, это предрассудки, я считаю, на самом деле. Опыт был бы интересный, но нет», — ответила Софья Морозова.

Как отметила ее коллега Валерия Москальчук, группе «Воровайки» напрасно приписывают бандитский образ и приближенность к преступному миру. Видимо, этот смысл, она разглядела в вопросе о гастролях по тюрьмам. В первую очередь девушки устраивают праздник для людей, развлекают их веселыми песнями — просто в определенном музыкальном стиле.

«Мы артисты, и мы должны играть роль. Кто-то приходит и просто расслабляется на нашей музыке, получает удовольствие. Неважно, врач это, музыкант классический, скрипач, преподаватель. На наши концерты просто приходят для души — попеть, оторваться и отдохнуть, забыть про свои проблемы. Отдохнуть телом и душой», — сказала Москальчук.

По словам девушек, они не исключают, что однажды выступят перед заключенными. Это обычная практика, и не только шансонье поддерживают людей на пути исправления. Но, добавила Морозова, у всего своя цена. Так что, если концертный директор группы договорится о путешествии на зону, артистки отправятся и сделают свою работу.

«К сожалению, да, это не мы решаем», — добавила Морозова.

Группу «Воровайки», которая относится больше не к русскому шансону, а к блат-попу, создал в конце 1999 года продюсер Юрий Алмазов. Соавтором первых композиций стал оренбуржец Спартак Арутюнян. За время существования коллектив выпустил 17 номерных, два ремиксовых и один акустический альбом, а также ряд сборников хитов и множество синглов.

После смерти Алмазова в 2019 году работу с группой взял на себя его сын Никита Надыктов. В 2024-м вышли сразу два альбома группы, тогда же решили обновить состав. Сегодня Морозова, Шапиро и Москальчук продолжают дело предшественниц — гастролируют по России с новыми песнями и проверенными временем хитами.

