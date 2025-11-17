Трамп допустил переговоры с Мадуро

Трамп допустил переговоры с президентом Венесуэлы Мадуро

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что может провести переговоры с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро.

«Возможно, мы проведем некоторые переговоры с Мадуро и посмотрим, что из этого выйдет», — заявил он.

Президент США коснулся планов признать «Картель Солнц», который якобы возглавляет президент Венесуэлы, иностранной террористической организацией. По словам Трампа, это решение даст американским военным возможность наносить удары по активам и инфраструктуре режима Мадуро внутри страны.

Он также отметил, что его администрация не требует разрешения от Конгресса для возможных военных действий на территории Венесуэлы.

«Нам не нужно получать их одобрение. Но я думаю, что уведомить их — это правильно», — сказал президент.

Ранее госсекретарь США, Марко Рубио, заявил о намерении Вашингтона признать «Картель Солнц» иностранной террористической организацией.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, на днях США направили мощнейший авианосец Gerald R. Ford к берегам Латинской Америки якобы для борьбы с наркокартелями. Однако, по данным New York Times, Трамп этим шагом намерен надавить на Мадуро в переговорах о контроле над нефтяными запасами республики.

