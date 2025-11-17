ФСБ задержала жителя Тульской области за финансирование ВСУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали жителя Тульской области за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным ФСБ, 32-летний житель региона осуществил перевод денежных средств в криптовалюте ВСУ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан. Его заключили под стражу. Правоохранители устанавливают все детали преступления.

«Следственным отделением УФСБ России по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье 275 (государственная измена) УК России», — уточнили в ФСБ.

Туляку грозит пожизненное лишение свободы.

В ФСБ напомнили: все лица, давшие согласие на оказание помощи ВСУ, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ставропольском крае ФСБ задержала агента Киева за подготовку теракта на объекте транспорта. Задержанный по собственной инициативе установил контакт с представителем спецслужб Украины. Для этого он использовал мессенджер Telegram. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

