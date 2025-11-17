Собянин: современные школа и поликлиника открылись в Филимонковском районе Новой Москвы

Собянин: новая школа и поликлиника открылись в Филимонковском районе

В Филимонковском районе Новой Москвы открылись школа и поликлиника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По его словам, на улице Никитина была построена новая школа для учащихся с первого по 11 класс. Образовательное учреждение готово принять до 1100 ребят.

«В здании, помимо универсальных и специализированных учебных кабинетов, лабораторно-исследовательских комплексов и ИТ-полигона, оборудовали два спортивных зала и гимнастический, где, в том числе ученики смогут заниматься хореографией и скалолазанием», — отметил глава города.

Кроме того, там имеется стадион с футбольным полем, площадки для игры в волейбол и баскетбол, а также беговой круг и трек.

А для жителей поселка Птичное на улице Лесная свои двери вскоре откроет современная поликлиника, рассчитанная на прием 750 человек в смену. Причем как взрослых, так и детей. Также в медицинском учреждении будут размещены центры «Московского долголетия», семейный и отделение Московского городского центра реабилитации.

Территория, прилегающая к поликлинике, была благоустроена: высажены растения, обустроены велопарковка и площадка для отдыха.

Собянин подчеркнул, что Новомосковский округ все чаще выбирают молодые семьи, в том числе с детьми. Поэтому очень важно организовать здесь максимально комфортную социальную инфраструктуру.

Ранее 5-tv.ru писал о том, планируется строительство и реконструкция около 120 школьных зданий в Москве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.