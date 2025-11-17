Собянин: современные школа и поликлиника открылись в Филимонковском районе Новой Москвы
Образовательное учреждение готово принять до 1100 ребят.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Собянин: новая школа и поликлиника открылись в Филимонковском районе
В Филимонковском районе Новой Москвы открылись школа и поликлиника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
По его словам, на улице Никитина была построена новая школа для учащихся с первого по 11 класс. Образовательное учреждение готово принять до 1100 ребят.
«В здании, помимо универсальных и специализированных учебных кабинетов, лабораторно-исследовательских комплексов и ИТ-полигона, оборудовали два спортивных зала и гимнастический, где, в том числе ученики смогут заниматься хореографией и скалолазанием», — отметил глава города.
Кроме того, там имеется стадион с футбольным полем, площадки для игры в волейбол и баскетбол, а также беговой круг и трек.
А для жителей поселка Птичное на улице Лесная свои двери вскоре откроет современная поликлиника, рассчитанная на прием 750 человек в смену. Причем как взрослых, так и детей. Также в медицинском учреждении будут размещены центры «Московского долголетия», семейный и отделение Московского городского центра реабилитации.
Территория, прилегающая к поликлинике, была благоустроена: высажены растения, обустроены велопарковка и площадка для отдыха.
Собянин подчеркнул, что Новомосковский округ все чаще выбирают молодые семьи, в том числе с детьми. Поэтому очень важно организовать здесь максимально комфортную социальную инфраструктуру.
Ранее 5-tv.ru писал о том, планируется строительство и реконструкция около 120 школьных зданий в Москве.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
93%
Нашли ошибку?