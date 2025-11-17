В Санкт-Петербурге прохожая спасла упавшего в канал ребенка

В Санкт-Петербурге женщина спасла упавшего в Матисов канал ребенка

В Санкт-Петербурге несовершеннолетняя девочка упала в Матисов канал. Первой на помощь к ребенку поспешила неравнодушная прохожая женщина. Соответствующее видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Вместе с другими очевидцами произошедшего женщине удалось вытащить девочку из воды и избежать трагедии. Однако сама спасительница оказалась в опасности, так как не могла самостоятельно выбраться из глубокого канала. Подняться на берег ей помогли трое мужчин.

Как именно ребенок упал в воду, пока неизвестно. По одной из версий, девочка поскользнулась во время игры с собакой.

