В Санкт-Петербурге прохожая спасла упавшего в канал ребенка

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Как именно девочка упала в воду, пока неизвестно.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

В Санкт-Петербурге женщина спасла упавшего в Матисов канал ребенка

В Санкт-Петербурге несовершеннолетняя девочка упала в Матисов канал. Первой на помощь к ребенку поспешила неравнодушная прохожая женщина. Соответствующее видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Вместе с другими очевидцами произошедшего женщине удалось вытащить девочку из воды и избежать трагедии. Однако сама спасительница оказалась в опасности, так как не могла самостоятельно выбраться из глубокого канала. Подняться на берег ей помогли трое мужчин.

Как именно ребенок упал в воду, пока неизвестно. По одной из версий, девочка поскользнулась во время игры с собакой.


