МИД Черногории вызвал посла России из-за «вмешательства» в дела страны

|
Анастасия Антоненко
Внешнеполитическое ведомство республики выразило недовольство высказываниями российского дипломата.

Зачем МИД Черногории вызвало к себе посла России Лукашика

Фото: Darko Vojinovic/ТАСС

Министерство иностранных дел Черногории вызвало посла России в Подгорице Александра Лукашика из-за высказываний, которые власти расценили как вмешательство во внутренние дела страны. Об этом сообщило черногорское внешнеполитическое ведомство.

В МИД республики уточнили, что причиной вызова послужили заявления российского дипломата о решении парламента страны о присоединении ее армии к механизму НАТО с целью обучения армии Украины и содействию ей в области безопасности (NSATU).

Также поводом для недовольства черногорского ведомства стали слова Лукашика относительно интервью президента Черногории Якова Милатовича французскому изданию La Croix.

Из заявления ведомства следует, что недавние высказывания посла России представляют собой «пример открытого и недопустимого вмешательства во внутренние дела Черногории».

Александр Лукашик в своем комментарии, опубликованном на официальном сайте посольства России, охарактеризовал присоединение армии страны к миссии НАТО как подтверждение курса Подгорицы на дальнейшее ухудшение отношений с Москвой и закрепление статуса недружественного государства.

Также он связал действия черногорских властей с желанием показать лояльность союзникам по НАТО, тем самым ускорив свое продвижение на вступление в Европейский союз (ЕС).

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, парламент Черногории 16 ноября одобрил решение о направлении своих военнослужащих на Украину для обучения боевиков ВСУ.

