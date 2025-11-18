Воображаемые питомцы: опасен ли для подростков хоббидогинг

Нейропсихолог Губайдуллина: хоббидогинг почти не опасен для подростков

Хоббидогинг (выгул воображаемых собак. — Прим. ред.) может быть просто способом получить легкий дофамин. Об этом информационному агентству URA.RU рассказала семейный, детский психолог и детский нейропсихолог Галина Губайдуллина.

По ее словам, такое необычное увлечение может быть всего лишь способом получить легкий дофамин — гормон, который оказывает влияние на настроение человека. Чтобы содержать реальную собаку, нужно приложить много усилий. А вот вообразить себя хозяином четвероного друга очень легко.

«Это просто модное течение. Подросткам всегда нужно что-то, что их выделяет. Если хоббидогинг — это ради хайпа, то он идеально вписывается в эту картину», — пояснила эксперт.

Однако, несмотря на то, что в большинстве случаев это безобидное явление, потенциальная связь хоббидогинга и ментальных проблем все же имеет место, предупредила нейропсихолог. В подростковом возрасте часто начинают себя проявлять различные психологические недуги. А данное увлечение может спровоцировать развитие таких болезней и указывать на то, что ребенок уходит в мир иллюзий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что зумеры стали массово ложиться в психиатрические клиники.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.