Путин обсудил финансовое сотрудничество стран ШОС

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров

Глава государства отметил рекордный товарооборот и переход на национальные валюты.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин заявил о жизненной важности стабильных международных расчетов на встрече с главами делегаций Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества которая состоялась 18 ноября.

«Стабильные и бесперебойные каналы расчетов приобретают жизненно важное значение. Это особенно актуально в текущей волатильной экономической конъюнктуре на фоне турбулентности на глобальных рынках односторонних санкций и тарифных ограничений и войн», — сказал Путин.

Глава государства привел конкретные цифры иллюстрирующие развитие сотрудничества. Он отметил что товарооборот России с государствами-членами ШОС в 2024 году достиг 409 миллиардов долларов и продолжает увеличиваться. Большая часть этого объема приходится на взаимодействие с Китаем. Также президент сообщил что доля расчетов в национальных валютах России со странами-участницами организации уже достигла 97 процентов.

В рамках ШОС предпринимаются шаги по расширению платежно-расчетной и депозитарной инфраструктуры что инициировано российской стороной при поддержке партнеров. В организации проходят консультации по учреждению будущего банка развития и взаимному признанию кредитных рейтингов. Кроме того реализуются предложения Москвы о формировании банка данных инвестиционных проектов в промышленной сфере.

«Создания такого инструмента позволит нарастить масштабы кооперации и в индустриальном секторе», — заключил российский лидер.

Ранее на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе 10 октября Путин уже затрагивал тему расчетов в национальных валютах. Он сообщил что практически все взаиморасчеты между странами Содружества выполняются в нацвалютах а их доля в коммерческих операциях составила 96 процентов в первом полугодии 2025 года. Этот переход способствует повышению независимости и суверенитета государств.

