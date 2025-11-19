Незаменимы на поле боя: ракетные войска и артиллерия отмечают профессиональный праздник

Стремительное продвижение наших штурмовых отрядов по всем направлениям обеспечивает и артиллерия. Несмотря на широкое применение беспилотников в зоне СВО, мощные пушки и системы залпового огня остаются вне конкуренции. Сегодня на передовой российские ракетчики и артиллеристы встречают профессиональный праздник. Именно они сыграли решающую роль в боях на подступах к Красноармейску (украинское название — Покровск. — Прим. ред.).

О том, с какими вызовами приходится сталкиваться нашим бойцам и почему погода сейчас на их стороне, узнал корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Праздновать на фронте некогда, артиллерист всегда в работе как и его предки, разбившие фашистов под Сталинградом. В память о той наступательной операции и учрежден день ракетных войск и артиллерии. Арта, как ее называют солдаты, снова громит нацистов, только уже в XXI веке и другими орудиями. Установка «Пион» группировки войск «Запад» самая дальнобойная, самая мощная, способная бить, если потребуется, даже ядерными боеприпасами.

«В арсенале есть и бетонобойные снаряды, и реактивные. Все мы поражаем, все накрывается, уничтожается, подавляется. 203 миллиметра, ему без разницы, что там, кто там», — объяснил старший офицер батареи группировки войск «Запад» с позывным «Помощник».

Безопасность товарищей-артиллеристов обеспечивает боец с позывным, созвучным фамилии знаменитого телохранителя Иосифа Сталина, «Власик». Тоже всегда готов к нападению дронов-камикадзе.

«Чтобы этого избежать, я не моргая наблюдаю за воздухом, в случае обнаружения предупреждаю весь расчет, чтобы сосредоточить на нем весь огонь», — заявил стрелок взвода охранения группировки войск «Запад» с позывным «Власик».

Это уже южная группировка войск и артиллеристы бригады «Север». Они от воздушной угрозы защищаются инженерным способом, здесь вся артбатарея находится под землей.

«От позиции к позиции перемещаемся вот по таким длинным подземным коридорам. Обязательно делают такие накаты защитные, чтобы они выдержали удар даже вражеской артиллерии, удар беспилотника», — сообщил корреспондент.

Игра в прятки с беспилотниками требует от канониров особой смекалки, уверен артиллерист с позывным «Мозг». На вопрос, стали ли дроны новым богом войны, боец добровольческого корпуса признается честно:

«Знаете, каждая лягушка свое болото хвалит. Сказать, что артиллерия по-прежнему бог войны… Беспилотники занимают свою нишу и, безусловно, артиллерийские орудия подвинулись в этом плане. Но как только будет решена проблема с беспилотниками, артиллерийские орудия будут иметь первоочередное значение. Почему? Потому что на артиллерийский снаряд по-прежнему ничего не влияет, никакие РЭБы», — считает боец бригады «Север» добровольческого корпуса группировки войск «Юг» с позывным «Мозг».

Дроны дешевле и точнее, но, например, бесполезны сейчас, в дни, когда Донбасс все чаще поглощен туманами. Пример: проникновение российских войск в Красноармейск во мгле, а потому под прикрытием именно пушек. Так что артиллерия продолжает оставаться незаменимой ударной силой и надежной поддержкой нашей армии вне зависимости от погоды.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.