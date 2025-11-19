На Западе знали об этом годами: американский политолог о коррупционном скандале на Украине

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 123 0

Финансирование Незалежной продолжалось, несмотря ни на что.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Michaela Begsteiger; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Политолог Расмуссен: Запад знал годами про коррупцию на Украине

Западная элита знала о коррупции на Украине и все равно финансировала страну. Об этом 5-tv.ru заявил политолог и полковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

«Да идет расследование. Мы знаем, что коррупция была. Мы знали об этом годами. И почему НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины. — Прим. ред.) взялось за это только сейчас? Это другой вопрос», — отметил Расмуссен.

Он подчеркнул, что даже несмотря на то, что проблема присваивания выделенных денег в Незалежной стала достоянием общественности, западные страны не собираются останавливать финансирование Украины.

Кроме того, политолог подозревает элиту стран-инвесторов во взяточничестве.

«А были ли откаты кому-то на Западе? Не знаю, но я бы не удивился, если бы всплыли доказательства или транзакции, указывающие на откаты высокопоставленным лицам на Западе. Совершенно не удивился бы», — отметил полковник США.

Расмуссен уверен, что Западу просто выгодно продолжать конфликт на Украине. Причем пользу это принесет не простому народу, а власть имущим. 

«Пустая трата денег, особенно когда их собственное общество страдает от высоких цен, урезания медицины, соцпрограмм, дорогой энергии. Но элитам на это плевать. Люди должны это, наконец, понять. Правящая элита не заботиться о народе», — подчеркнул политолог.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ЕС мешает расследованию коррупционного скандала вокруг окружения президента Украины Зеленского.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.05
-0.08 93.93
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:03
Пенсионерам в России автоматически оформляют электронные удостоверения
11:51
«Невероятное счастье»: Ольга Серябкина отметит Новый год без мужа
11:40
Растет с запретами: Ирина Шейк рассказала о воспитании дочери от Брэдли Купера
11:30
Обнаженные родители пытались провести обряд экзорцизма над пятилетним сыном
11:25
Плюшевого мишку на базе ИИ сняли с продажи из-за советов детям о сексе
11:20
«Безумно сексуальная»: Рома Желудь испытывает влечение к Волочковой

Сейчас читают

Останется ли вообще украинское государство, станет ясно к 2030 году — эксперт
Безруков, Хабенский, Григорьев-Апполонов: кого «Иванушки» хотят видеть в роли себя
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году