Мед для иммунитета: когда сладкое лекарство может навредить

Гастроэнтеролог Губанова: в сутки можно употреблять не больше двух ложек меда

Мед может навредить фигуре и обмену веществ. Об этом предупреждает гастроэнтеролог и терапевт Ирина Губанова в беседе с URA.RU.

С наступлением холодов мед закономерно занимает почетное место на наших кухнях. Мы добавляем его в чай, едим ложками «для иммунитета» и уверены, что это — здоровая альтернатива сахару. Но так ли безобидна эта сладкая привычка? На вопросы отвечает гастроэнтеролог и терапевт.

Первое и главное разочарование для тех, кто следит за фигурой: мед — продукт очень калорийный. В одной столовой ложке содержится около 64 килокалорий и 17 граммов сахара.

Щедрое и регулярное его употребление легко приводит к превышению суточной нормы простых углеводов, а значит — к набору веса и нарушению обмена веществ.

А как же статус «полезной» замены? Увы, это заблуждение. Да, мед слаще, поэтому его можно добавить меньше. Но мед содержит 33–42% фруктозы — самого сладкого углевода. И по калорийности он почти идентичен обычному сахару, обладает высоким гликемическим индексом, то есть, резко поднимает уровень сахара в крови, провоцируя скачки аппетита и риск переедания.

Так в чем же тогда польза? Несмотря на все вышесказанное, мед остается ценным натуральным продуктом благодаря своему богатому составу. В нем есть витамины группы B, витамин C, железо, калий, кальций и другие минералы. Флавоноиды и антиоксиданты помогают бороться с воспалениями, а природные бактерицидные свойства делают его классическим средством от кашля и боли в горле при простуде.

Чтобы извлечь из меда только пользу, важно соблюдать меру. Оптимальной нормой для взрослого человека считается около 50 граммов меда в сутки, что соответствует двум столовым ложкам.

Ранее 5-tv.ru рассказал об очищающих кровь продуктах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.