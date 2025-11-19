Центры комплектования не могут набрать нужное количество людей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Главы ТЦК массово бегут с Украины. Страну покинули уже, как минимум, три руководителя областных военкоматов. Об этом сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

И это неудивительно. Центры комплектования не добирают людей в ряды ВСУ, даже с учетом принудительной мобилизации. В том числе и из-за нехватки кадров: украинские боевики не могут сдержать натиск российской армии и терпят большие потери. Как сообщила администрация Львова, на местном кладбище уже нет места для ВСУ. И сейчас власти срочно ищут новое место для захоронений.

Ранее 5-tv.ru писал, что в городе Вилково Одесской области, известном как «украинская Венеция», почти не осталось мужского населения. Единственным мужчиной, который остается в этом месте, является мэр Матвей Иванов.

Женское население Вилково решило использовать такую возможность для трудоустройства.

