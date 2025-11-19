Ушла из жизни олимпийская чемпионка Алевтина Олюнина-Панарина

Элина Битюцкая
Легендарная лыжница, завоевавшая золото Саппоро-1972, скончалась на 84-м году жизни.

Фото: Киквадзе Гиви, Рухадзе Анатолий/ТАСС

После продолжительной болезни ушла из жизни олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Алевтина Олюнина-Панарина.

О кончине прославленной спортсменки на 84-м году жизни сообщил губернатор Костромской области, выразив глубокие соболезнования родным и близким.

«Свою жизнь она посвятила беззаветному служению спорту, будучи целеустремленным, волевым, требовательным к себе человеком. Алевтина Сергеевна была и остается примером для подрастающего поколения», — отмечается в официальном обращении.

Родившаяся 15 августа 1942 года в костромской деревне Пчелкино, Алевтина Олюнина-Панарина с юности посвятила себя спорту. Ее звездный час наступил в 30 лет, когда она в составе сборной СССР одержала победу на XI Олимпийских играх в японском Саппоро. Карьера спортсменки была украшена девятью титулами чемпионки СССР в горнолыжной эстафете, первый из которых она завоевала в 1967 году.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что умер актер сериалов «Лихие» и «Диверсант» Вячеслав Поляков.

