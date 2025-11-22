Собянин: Москвичи стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Московские студенты одержали верх во Всероссийском конкурсе «Большая перемена». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Лидерами соревнования 18 москвичей, еще 25 учащихся получили дипломы призеров. Всего из столицы на конкурс прибыли 48 ребят. Финальный этап прошел в Нижнем Новгороде с 17 по 21 ноября при участии 600 студентов из 63 российских регионов.

«Москва гордится своими студентами — теми, кто делает столицу центром идей, знаний и новых возможностей», — подчеркнул Собянин.

Участники проекта должны были разработать социально значимые инициативы — на выбор предоставлялось 12 направлений. Например, Денис Фазалов из колледжа автоматизации и информационных технологий № 20 одержал победу в номинации «Создавай будущее», посвященной инновациям.

А Мария Буркалева из технологического колледжа № 34 одержала верх в креативной рубрике «Твори». Победителям и призерам вручили денежные поощрения до одного миллиона рублей.

